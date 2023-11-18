في عيد ميلاد الثنائي.. أعمال جمعت أحمد حلمي ومنى زكي في الراديو والسينما

يحل اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي، الثنائي الأكثر جذبا للجمهور في الوسط الفني، فبمجرد ظهور الثنائي سويا يخطفان الأنظار بحضورهما وخفة دمهما المعتادة للجمهور، ويستعرض «الوطن» الأعمال التي جمعت الثنائي سويا على مدار مشوارهما الفني.

عمر 2000

جمع الثنائي حلمي ومنى قبل الزواج وبالتحديد عام 2000 فيلم «عمر 2000»، والذي شارك في بطولته بجوارهم خالد النبوي، موناليزا، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، عادل الفار، عواطف حلمي، معتزة عبد الصبور، منير مكرم.

ليه خلتني أحبك

وفي نفس عام فيلم «عمر 2000»، شارك الثنائي سويا في فيلم «ليه خلتني أحبك»، وشارك في بطولته حلا شيحة، كريم عبد العزيز، رجاء الجداوي، سامي سرحان، فاتن أنور، مها عمار، مصطفى متولي، حجاج عبد العظيم، نجوى فؤاد، محمد الصاوي.

سهر الليالي

وبعد زواجهما بعام وتحديدا عام 2003، عرض للثنائي الفيلم الشهير «سهر الليالي»، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بجوارهم ومن بينهم شؤيف منير، فتحي عبد الوهاب، علا غانم، حنان ترك، جيهان فاضل، إنتصار، أحمد كمال، أحمد عبد الهادي، والراحلة رجاء الجداوي.

السفارة في العمارة

وفي عام 2005، ظهر الثنائي بشخصيتهما الحقيقية في فيلم «السفارة في العمارة» مع الزعيم عادل إمام ونيكول سابا كضيوف شرف ولم يتعدى ظهورهم الدقيقة في الفيلم.

وبخلاف الأعمال التليفزيونية، ظهر الثنائي حلمي ومنى في 5 مسلسلات إذاعية سويا، وهم مشاكسة حرة، منحوس ونصف، فيلا الباشا، عايش بطولو، شطة هندي.