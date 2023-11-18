القبض على متهم بتزوير شهادة إثبات قيد لابنته في مدرسة لغات بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر ثانٍ، القبض على شخص زور شهادة إثبات قيد لابنته في مدرسة لغات بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على شخص، 45 سنة، زور شهادة إثبات قيد بمدرسة لغات بدائرة القسم لابنته، ٧ سنوات.

وألقى القبض عليه وبمواجهته أمام العقيد أحمد أبو بكر، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بها، وأحاله المقدم أحمد السوريكي، وكيل فرقة أكتوبر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.