سارة حازم طه تكشف حيلة الإسرائيليين في تزوير الواقع بمسلسل «فوضى»

قالت الإعلامية سارة حازم طه،إن هناك مسلسلاً إسرائيلياً يحمل اسم «فوضى»، مكون من 4 أجزاء، وبدأ عرضه في 2014، ويتحدث عن وحدة المستعربين، وهم عبارة عن قوات أمنية بملامح عربية، يتحدثون العربية بطلاقة، وعلى علاقة بالشعائر الدينية، بحيث لا يشعر العرب بأنهم أغراب عنهم.

وأضافت الإعلامية سارة حازم طه، خلال برنامجها «كل الزوايا»، المذاع عبر قناة «أون»، أن وحدة المستعربين تستخدمها القوات الأمنية، لتخترق الداخل الفلسطيني، وهو ما يسرده المسلسل، الذي يعتبر أشهر المسلسلات الذي يتحدث عن السردية.

إسرائيل تدمر دور العبادة

وتابعت أنها تتحدث عن قواتهم الخارقة، واقتحامهم للإرهابيين الفلسطينين، والدخول بينهم لتحقيق النصر، وومدى شعورهم بالإنسانيات لإنقاذ الطفل، على الرغم من اقتحامهم للمستشفيات، من أجل البحث عن الإرهابيين، وتدميرهم لدور العبادة بغرض الوصول للإرهابيين.

وأضافت الإعلامية سارة حازم، أنه تم عرض 4 أجزاء من المسلسل، وتنتهي الحلقة الأخيرة بموت أبطال الوحدة، بمواجهة مع أضعف عنصر من عناصر المقاومة الفلسطينية، مع مشهد يستحوذ على مشاعر المشاهد، بقراءة آيات من التوراة، وقراءة سورة الفاتحة كرسالة تظهر مدى حبهم للأديان الأخرى، ويعتبر ماتان مائير، 38 عاما، منتج مساعد المسلسل، الذي قُتِل منذ يومين، بسبب عمليات عسكرية في شمال غزة، لأنه كان جندياً احتياطياً يشارك في العمليات العسكرية بقطاع غزة، فهو فنان أصله عسكري، وهذا دليل على أن الإسرائيليين جميعهم جنود.

سارة حازم: الإسرائيليون يتحدثون بالآيات لإظهار مدى فهمهم للتسامح

وأضافت أن الإسرائيليين يتحدثون بالآيات لإظهار مدى فهمهم للتسامح، وهو عكس الواقع تماما، فالأمر مجرد سردية للعقلية الصهيونية.