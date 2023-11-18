حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة

تستمر المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وهي مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

وتستعرض الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة، وهي كالتالي:

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

- نظمت أمانة الفيوم مؤتمراً حاشداً، بحضور أكثر من الاف مواطن دعماً للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

- اطلقت امانة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية مؤتمراً حاشداً، بحضور أكث رمن 3 آلاف مواطن، حيث تم عرض المؤتمرات واللقاءات الإنجازات والمشروعات القومية التي تأتي ثمارها.

- أطلقت أمانة البحيرة لقاء شعبي لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- أطلقت أمانة كفر الشيخ ندوة تحت عنوان «معا لنستكمل مسيرة التنمية» حضرها اكثر من 200 سيدة من محافظة كفر الشيخ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة ديروط بحزب حماة الوطن بمحافظة اسيوط، مؤتمراً جماهيرياً لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

- نظمت أمانة محافظة الوادي الجديد لقاء جماهيري بمركز باريس لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة محافظة الفيوم لقاء جماهيري بمركز سنورس لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في الإنجازات.

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مدينة شبين الكوم، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حزب الاصلاح والنهضة

- أطلقت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية مبادرة «مصر تختار الرئيس» للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة سموحة، وكذلك دعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- أطلقت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية مبادرة «مصر تختار الرئيس» للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

الاتحاد العام لشباب العمال

عقد الاتحاد العام لشباب العمال بفرع محافظة القليوبية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.