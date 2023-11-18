مستقبل وطن بالمنوفية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية برئاسة النائب سامر التلاوي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مدينة شبين الكوم، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من أهالي محافظة المنوفية الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، ثم رحب النائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنوفية، بالحضور وتابع كلمته مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ثم دعا النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، الشعب المصري إلى أن يبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تصل للعالم أجمع.

من جانبه، قال النائب فخري طايل أمين العلاقات الحكومية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ثم تحدث الشيخ أسامة سعفان مسؤول الدعوة بالمنوفية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، إن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

واختتم الشيخ صبري الخولي عضو هيئة مكتب الحزب بالمنوفية، المؤتمر متحدثًا نيابة عن النائب سامر التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية .