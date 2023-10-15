منتخب السويس يفوز على مركز شباب فيصل بثلاثية في دوري الناشئين

تمكن فريق الناشئين في نادي منتخب السويس، من تحقيق الفوز في أولى مبارياته في الدوري، حيث تغلب على فريق مركز شباب فيصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما حقق الفوز في المباراة الأولى فريقا جاسكو وسليم الحي.

منتخب السويس يفوز على نادي فيصل بثلاثة أهداف

وتمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس بقيادة كابتن سعيد إيدو المشرف العام على قطاع الناشئين، وأحمد آدم المدير الفني للفريق، والكابتن علاء منير رئيس قطاع الناشئين، والكابتن ياسر السيد المدير الفني للقطاع، وكابتن بدوي صلاح إداري القطاع، من تحقيق الفوز في المباراة الأولى على فريق مركز شباب فيصل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأحرز الأهداف فارس خالد وإسلام مبارك وأحمد ناصر.

تألق حارس مرمى منتخب السويس

وقال كابتن بدوي صلاح المدير الإداري لقطاع الناشئين في نادي منتخب السويس، إن المباراة شهدت تألق حارس مرمى منتخب السويس، وذلك يظهر مدى الجهد المبذول مع الفريق بالكامل ومع حرا س المرمي تحت إشراف مؤمن مدحت مدرب حراس المرمى، والمدرب العام أحمد السيد بيبو، كما ظهر اللاعبون بمستوى جيد كونها أولى مباريات الدوري.

مركز شباب سليم الحي وجاسكو يحققان الفوز في المباراة الأولى

كما شهد دوري البراعيم في محافظة السوس، فوز فريق مركز شباب سليم الحي على فريق كهرباء عتاقة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، كما حقق فريق جاسكو الفوز على فريق جنوب سيناء بخمسة أهداف مقابل هدف.