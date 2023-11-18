رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن مصر تلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار بهذه الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لذلك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

قافلة مساعدات لأهالي غزة

من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القافلة التي تنطلق اليوم كمساعدات لأهالي غزة، يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر، وتتكون من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات.

أضاف «مدبولي» خلال إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر، لإغاثة أهل غزة، أن الظرف الإنساني الكبير الذي يعيشه الأهالي اليوم، كان محفزا لكل شعب مصر والمؤسسات المصرية لمساعدة الأشقاء في القطاع.