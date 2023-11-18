ناشطة ليبية: المجتمع المدني الدولي ينتفض من أجل نصرة أطفال غزة

قالت حنان العاشق، الناشطة الحقوقية الليبية، إنَّ المجتمع المدني الدولي ينتفض من أجل نصرة أطفال غزة، وهناك مظاهرات في إنجلترا تخرج دعما للمدينة، لافتة إلى مشروعات تعمل من خلالها ببريطانيا ودول أوروبية أخرى لدعم القضية الفسلطينية منذ 8 سنوات، مع التركيز على قضايا اللاجئين بأوروبا الذين لم يكن لهم حقوق اللجوء هناك.

نركز على مساعدة وحماية اللاجىء الفلسطيني في أوروبا

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه لديهم قانون ومساعدات وسكن والتركيز على اللاجىء الفلسطيني في أوروبا منذ فترة لحمايتهم، لافتة إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تشترط على الناشطين الراغبين بالخدمة في أوروبا ألا يكون لهم علاقة بالسياسة أو الدين.

وتابعت الناشطة الحقوقية الليبية: «نحاول مساعدة أكبر عدد من الفلسطينيين بشكل غير مباشر، لعدم التعارض مع القوانين، ونجحنا في الحصول على حق اللجوء لأبناء فلسطين وعائلاتهم، وساعدنا بالفعل أكثر من 20 ألف فلسطيني، وهذا إنجاز كبير بالنسبة إلى ملف حقوق الإنسان».

نتعاون مع «التحالف الوطني» لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

واستطردت حنان العاشق: «المساعدات الإنسانية التي يجرى إرسالها إلى غزة نراعي فيها المتابعة للاحتياجات الفعلية، التي تتغير بشكل دائم، وفي الوقت الحالي نهتم بإرسال بطاريات الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لمعرفة إمكانية إدخالها للقطاع».