هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب مينداناو جنوب الفلبين

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم مينداناو جنوب الفلبين، على عمق 53 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت مينداناو جنوب الفلبين، موضحا أن البؤرة وقعت على مسافة 58 كيلومترا جنوب مدينة جنرال سانتوس، وعلى مسافة 30 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من بلدية جلان.

وأمس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر، مينداناو جنوب الفلبين، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مراكز رصد الزلازل الأمريكية والألمانية، بينما قالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية، إن الزلزال استمر عدة ثوان.

إلحاق أضرارا بالغة في سارانجاني وكوتاباتو جنوب الفلبين

وأشارت وكالة رصد الزلازل الفلبينية، إلى إلحاق أضرارا بالغة في إقليمي سارانجاني وكوتاباتو في جنوب الفلبين، وأعلن مركز التحذير من موجات تسونامي في منطقة المحيط الهادي، عن عدم توقعه حدوث موجات المد العاتية جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزال مينداناو ثاني أكبر جزر الفلبين جنوب البلاد بقوة 6.7 درجة، وعلى عمق 70 كيلومترا.

7 أشخاص حصيلة زلزال الفلبين

وصباح اليوم السيت، قالت مجلة «ذا ستار» الماليزية، إن حصيلة ضحايا زلزال أمس الجمعة، وصلت إلى 7 اشخاص، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ، يبحثون عن شخصين يخشى أن يكونا دفنا تحت انهيار أرضي.