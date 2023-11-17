عاجل.. زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ثاني أكبر الجزر في الفلبين

ضرب زلزال قوي، صباح اليوم، الفلبين، بلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 70 كيلومترا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات، تفاصيل زلزال الفلبين القوي، وقال إن الزلزال ضرب جزيرة مينداناو ثاني أكبر جزر الفلبين جنوب البلاد، على مسافة 53 كيلومترا جنوب مدينة جنرال سانتوس، وعلى مسافة 23 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من بلدية جلان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة المسح الجيولوجي، إن بؤرة زلزال الفلبين، وقعت على مسافة 26 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من جزيرة بورياس الفلبينية، وعلى عمق 78 كيلومترا.

ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، صورا أظهرت موقع بؤرة زلزال الفلبين القوي.