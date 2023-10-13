زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين.. جزيرة مندورو في مرمى الهزات الأرضية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، جزيرة مندورو سابع أكبر جزيرة في الفلبين، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال جزيرة مندورو، على مسافة 13 كيلومترا غرب مقاطعة باتانجاس بالجزء الجنوبي الغربي من لوزون.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال جزيرة مندورو، وقعت أيضا على مسافة 53 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة كالامبا.