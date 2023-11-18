مواعيد قطارات الـVIP على خط «القاهرة - أسوان» والعكس

يعتبر القطار من وسائل النقل المفضلة في المسافات البعيدة، ليس فقط لتميزه من ناحية الراحة والتمتع بالمناظر الجميلة خلال الرحلة، ولكن أيضا لتميزه بصفة الأمان عن المواصلات الأخرى من السيارات أو الحافلات الكبيرة التي يشعر مستقلها بالقلق خلال فترة الرحلة.

مواعيد قطار VIP اليوم

وتقدم لكم «الوطن» مواعيد قطار VIP على خط الوجه القبلى القاهرة - أسوان والعكس، وهي كالتالي:

يبدأ قطار رقم 934 خط «الإسكندرية - الأقصر» رحلته من محطة الإسكندرية الساعة 09:10 م، وتكون محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص.

أما قطار رقم 978 خط «القاهرة - أسيوط»، يبدأ من محطة القاهرة الساعة 06.30 ص، ويكون موعد الوصول إلى محطة أسيوط الساعة 12:50 م.

وقطار رقم 980 خط «القاهرة - أسوان» يبدأ رحلته من محطة القاهرة الساعة 08:00 ص، وموعد الوصول إلى محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م.

قطار رقم 2006 خط «القاهرة - أسوان» يبدأ رحلته من محطة القاهرة الساعة 05:15 وموعد الوصول إلى أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار رقم 2014 خط «القاهرة - أسوان» موعد المغادرة من محطة القاهرة الساعة 09:00 م، وموعد الوصول إلى محطة أسوان الساعة 09:40 ص.

قطار رقم 976 خط «القاهرة - الأقصر» موعد المغادرة من محطة القاهرة الساعة 09:00 م، ويكون موعد الوصول إلى محطة الأقصر الساعة 07:50 ص.

موعد مغادرة قطار رقم 2008 خط «الإسكندرية - أسوان» من محطة الإسكندرية الساعة 07:00 م، وموعد الوصول إلى محطة أسوان الساعة 11:55 ص.

أما عن موعد المغادرة من محطات الوجه القبلى تكون في المواعيد :موعد مغادرة قطار رقم 2007 خط «أسوان-القاهرة»، من محطة أسوان الساعة 03:15 م، وموعد وصوله إلى محطة القاهرة الساعة 04:05 ص.

قطار رقم 2015 خط «أسوان-القاهرة»، موعد المغادرة من محطة أسوان الساعة 04:00 م، ويكون موعد الوصول إلى محطة القاهرة الساعة 04:20 ص.

قطار رقم 977 خط «الأقصر-القاهرة»، يكون موعد مغادرته محطة الأقصر الساعة 07:25 م، وموعد وصوله محطة القاهرة الساعة 05:00 ص.

موعد مغادرة قطار رقم 2009 خط «أسوان- القاهرة» من محطة أسوان الساعة 06:10 م، وموعد وصوله محطة القاهرة الساعة 06:40 ص.

قطار رقم 981 خط «أسوان - القاهرة»، يغادر محطة أسوان الساعة 05:30 ص، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 م.

قطار رقم 979 خط «أسيوط - القاهرة» يغادر محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م، ويكون موعد وصوله محطة القاهرة الساعة 09:20 م.

وأخيرا قطار رقم 935 خط «الأقصر - الإسكندرية»، يغادر محطة محطة الأقصر الساعة 12:40 م، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 01:05 ص.