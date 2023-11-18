«حكاية وطن».. «التأمين الصحي الشامل» منظومة متكاملة لصحة المصريين

حرصت إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في رؤيتها المستدامة «رؤية مصر 2030» على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأن يتمتع المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تدشين مجموعة من المبادرات الصحية وكذلك تطبيق نظام صحي متكامل وهو التأمين الصحي الشامل والذي يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التميز، إضافة إلى تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وكشف كتاب «حكاية وطن» عن إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل، وقال إنّه تم تقديم أكثر 31 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي بورسعيد والأقصر والإسماعلية، جنوب سيناء، حتى الآن، وأشار الكتاب إلى أن متوسط نسب رضاء المنتفعين إلى 91% عن الخدمات الطبية المقدمة.

عدد الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وأضاف كتاب «حكاية وطن»، أنّ عدد الخدمات الطبية التى تم تقديمها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وصلت إلى 14 مليون خدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية وتشمل الخدمات الإسعافات الأولية، وطب الأطفال، والنساء، والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية والتى تمثل نحو 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقا لنظم الصحة العالمية.

مراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وأكد كتاب «حكاية وطن» أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل، نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بكفائتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، ويهدف الى تغطية صحية الزامية لجميع المواطنين المصريين، موضحا أن المشروع عبارة عن مراحل المرحلة الأولى تشمل بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، والإسماعلية، وأسوان، والأقصر، والمرحلة الثانية تشمل قنا، ومطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والمرحلة الثالثة تشمل الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة أسيوط، والوادي الجديد، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، والمرحلة الخامسة الدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والمرحلة السادسة تشمل القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

وتابع كتاب «حكاية وطن» بأن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت في مراحلها الأولى بتكلفة وصلت إلى 51.2 مليار جنيه، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الستة الأولى، مشيرة إلى إطلاق هيئة الرعاية الصحية 40 مبادرة صحية توعوية منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي.