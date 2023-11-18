«تعليم نجع حمادي» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة فن إلقاء الشعر

أعلن توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية بقنا، أسماء التلاميذ والطلاب الفائزين في مسابقة «فن إلقاء الشعر» للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد محمد عبد الله وكيل الوزارة، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومتابعة الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

الفائزون بمسابقة إلقاء الشعر في نجع حمادي

أسفرت المسابقة في المرحلة الابتدائية، فوز التلاميذ «هنا منتصر عبد الله» و«شادية مبارك سيد» بمدرسة الساحل الابتدائية، ومريم مروان فتحي بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات.

كما أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الإعدادية، عن فوز الطلاب «هنا خالد عبد الفتاح» مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل، و«منه الله عادل محمد» مدرسة الشيخ مبارك، و«جنا هاني عبد الفتاح» مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات، و«رؤى حازم محيي الدين» مدرسة ساحل البقيلي، ومحمد محمود عبد الرازق مدرسة الخضيرات الإعدادية.

المرحلة الثانوية

بينما أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الثانوية عن فوز الطالبة آيه عبد الرسول محمد مدرسة أنور السادات الثانوية، والطالب أحمد محمد كامل، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم.

أشرف على تدريب التلاميذ والطلاب لخوض منافسات المسابقة، إبراهيم محمد عرابي موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر، ولبني محمد موجها التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

يذكر أن تصفيات المسابقة أمام لجنة المديرية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ستجري فعالياتها يوم الاثنين الموافق 20/11/2023، بينما تجري لطلاب المرحلة الثانوية الثلاثاء الموافق 21/11/2023، بإشراف محمد فارق مبارك رئيس قسم الأنشطة بالمديرية، ونشأت أحمد موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، ورشا أحمد فؤاد موجه ثانوي تربية مسرحية بالمديرية.