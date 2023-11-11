«تعليم نجع حمادي» ينظم اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة

ترأس أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، الاجتماع الموسع الذي نظمه توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة، بقيادة أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية، تحت شعار «صوتك أمانة.. إنزل وشارك»، بحضور قيادات التعليم بالمحافظة.

التشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

استهدف الاجتماع، رؤساء مجالس الأمناء وأمناء السر وعضو فعال بالمجلس بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية بمختلف المراحل، وذلك للحث على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتشجيع على النزول للمشاركة في العملية الانتخابية، وظهورها بالمظهر الحضاري المشرف الذي يعكس الصورة الحقيقية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وقال مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، مشيرًا إلى أنها تعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأضاف المدير العام، أن المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة، موضحًا أن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة وتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل نحو ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات، وأن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

«حياة كريمة» في 5 مراكز بقنا

كما تحدث عن المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها خلال السنوات الماضية، ضاربا المثل بمشروع حياة كريمة والذي جرى تنفيذ المرحلة الأولى منه في 5 مراكز بمحافظة قنا غيرت وجه الحياة بالقرية المصرية التي كانت تعاني من التهميش عقودا طويلة، كما تحدث عن أهمية المحاور المرورية التي جرى الانتهاء منها، وتطرق إلى محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان ومشروع القطار السريع الذي يقلص ويختصر زمن السفر من الإسكندرية إلى أسوان، مشيرا إلى تعمير الصحراء، وإنشاء المدن الجديدة بعواصم المحافظات المصرية، والاهتمام بمحافظات صعيد مصر وتنميتها.

واختتم مدير عام الإدارة بحث وتشجيع الحضور على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة المواطنين إلى ضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.