120 مصابا و5 أطباء عالقون داخل مجمع الشفاء في غزة بعد إخلائه قسرا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن 120 مصابا و5 أطباء، ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء بغزة، بعد إخلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع قسرا، موضحة خروج نحو 5000 شخص من مستشفى الشفاء.

أضافت أن العالقين في مجمع الشفاء يعانون أوضاعا كارثية، وجيش الاحتلال اقتحم أقسام مستشفى الشفاء، وسط أوضاع صحية صعبة للجرحى الذين خرجوا من مستشفى الشفاء، مشيرة لوصول شهـداء إلى مستشفى ناصر إثر قصف في خان يونس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن قيام قوات الاحتـلال الإسرائيلي بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء يمثل جريمة حرب، مناشدة الصليب الأحمر الدولي والصحة العالمية إرسال طواقمها الطبية لمستشفى الشفاء.