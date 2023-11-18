وزيرة التنمية المحلية النرويجية: أشكر مصر على دعم الشعب الفلسطيني

قالت آنا بييث تيفنريم، وزيرة التنمية المحلية النرويجية، إن هناك 6 ملايين شخص جرى تهجيرهم في السوادن، و3 ملايين طفل جرى ترويعهم، مشددة على أن «كل القوانيين الإنسانية الدولية لابد من تطبيقها، ويجب وحماية الاطفال وتقديم الدعم والمساعدة».

أهمية توصيل الدعم لاهالي السودان

وأضافت خلال مداخلتها في مؤتمر القضايا الانسامية بالسوادن، أنه يجب توصيل الدعم والمساعدة للسوان، متابعة: «وأعبر عن شكري للحكومة المصرية لعقد المؤتمر ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وأكدت أن الرسالة النرويجية واضحة، بأنه لا بد من وقف إطلاق النار، والسماح بالمساعدات الإنسانية، وإنقاذ العزل من المدنيين

وأشارت وزيرة التنمية المحلية النرويجية، إلى أنه لا بد أن نلتزم بحل لإنهاء أزمة الشعبين الفلسطيني والسوداني، وحل الأزمة، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين هناك.