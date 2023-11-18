أبرز توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الطارئة بشأن قطاع غزة 

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، جلسة عامة غير رسمية بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، بناء على طلب من البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، توصيات الجمعية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

رئيس الجمعية العامة

- ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار الإنساني بشكل فوري.

- ضرورة العمل وفقا للمبادئ التي أُنشأت الأمم المتحدة لدعمها، ولإنقاذ الأرواح والأجيال المقبلة من الحرب.

- نقص الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية يتسبب في سلسلة من المعاناة.

- ضرورة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة خلال جلستها العاشرة الطارئة، وقرار مجلس الأمن 2712 (2023).

ممثلو منظمات الأمم المتحدة المعنية في المجال الإنساني

- التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار.

- ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

- عبروا عن قلقهم من النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية للسكان والتي ستؤدي إلى تفاقم العديد من الامراض والتي بدأت بعضها بالانتشار بشكل فعلي.

سفير دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني

- دخول الحرب على غزة مرحلة جديدة، ازداد فيها الدمار والقتل والاضطهاد ضد سكان غزة أضعاف ما شهده العالم أجمع في الأيام الماضية.

- بلغ عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى حوالي 12000 شهيد، بينهم تقريبا 5000 طفل.

- وجود أكثر من الفين شخص تحت الأنقاض.

- لا يوجد هناك أي مبرر أو أي غطاء سياسي أو عسكري يسمح باستهداف المستشفيات.

- إدانة المجموعة العربية ورفضها للتهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد مستشفيات القطاع التي خرج نصفها عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي أو منع قوات الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور

- ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني بشكل فوري.

- الحاجة القصوى لوقف إطلاق النار لحماية الأطفال والنساء والمدنيين والجرحى والمرضى المعرضة حياتهم جميعا للخطر في قطاع غزة.

- ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

- الشعب الفلسطيني مر بنكبة واحدة في العام 1948.