أول تصريح من رئيس حماية المستهلك الجديد: تفعيل الرقابة على الأسواق لصالح المواطن

قال المهندس إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خلال الفترة المقبلة سيركز على الرقابة في الأسواق على السلع والأسعار، لصالح المواطن، مؤكدا أن الأسواق ستشهد الفترة المقبلة الدور الفعلي واللازم لجهاز حماية المستهلك، من أجل ضبط السوق وحماية المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم.

«السجيني»: سنرى دور حماية المستهلك في الأسواق قريبا

أكد المهندس إبراهيم السجيني، في أول تصريحات له بعد تولي منصبه الجديد، اختص بها «الوطن»، أن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة كما كانت من قبل، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.

رئيس جهاز حماية المستهلك: تكليفي بالمنصب شرف لي

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: «سعيد باختياري في هذا المنصب، وشرف لي أن يقع اختيار رئيس الوزراء علي لأقدم خدمة جديدة للوطن من خلال جهاز حماية المستهلك».

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

ويأتي تعيين «السجيني»، خلفا للمهندس أيمن حسام الدين، الذي تولى المنصب رسميا عام 2020، بعد توليه منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز لعدة أشهر قبلها.