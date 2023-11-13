وزير التجارة بجنوب السودان: نرغب في الاستعانة بخبرات مصر لتسويق منتجاتنا

قال كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان، إن بلاده حريصة على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية ومستويات التعاون المشترك مع مصر، وترجمتها إلى مشروعات ملموسة تستفيد من القدرات والمقومات المصرية والموارد الطبيعية المتوافرة بجنوب السودان.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة وجوبا خلال المرحلة المقبلة.

تسويق منتجات جنوب السودان بالأسواق الخارجية

وأضاف أن جنوب السودان تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، وكذا توافر الخامات والمكونات اللازمة لمختلف الصناعات مثل خامات الحديد والخشب والصمغ العربي والشاي والقهوة والأرز وقصب السكر، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرات الجانب المصري في تسويق منتجات جنوب السودان بالأسواق الخارجية، وكذا الاستعانة بالكوادر المصرية لتدريب نظرائهم من جنوب السودان على مهارات التفاوض مع الجهات المعنية بالتجارة الدولية من بينها منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأفريقية.

زيارة جنوب السودان

ووجه وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى زيارة جنوب السودان قريبا على رأس وفد حكومي يضم رجال أعمال مصريين، للتعرف على أهم فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الجنوب سوداني.