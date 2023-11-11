«أنونيموس السودان» تعلن اختراق «شات GPT» بسبب الحرب على غزة

قامت مجموعة من المخترقين أطلق عليهم اسم أنونيموس السودان باختراق تطبيق «شات GPT» على خلفية الحرب على غزة مؤخرًا، إذ بدأ الأمر بتعرض المنصة لانقطاعات دورية بالخدمة، أعقبها أعطال طارئة بأدوات المطورين المرتبطة بالتطبيق، وتصاعدت وتيرتها، الثلاثاء الماضي، بعد يوم من المؤتمر الأول للمطورين في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي «DevDay».

عقد اجتماع لمطوري الذكاء الاصطناعي الاثنين الماضي

وجرى عقد الاجتماع يوم الاثنين الماضي من قبل شركة «OpenAI» لمطوري الذكاء الاصطناعي، وحينها لم تقدم الشركة أي معلومات حول سبب هذه الأعطال، إلا أنه يوم الخميس الماضي، أعلنت في بيان صحفي، أنها تتعامل مع انقطاعات دورية بسبب رصد نمط لحركة غير طبيعي يشبه نمط هجمات حجب الخدمة الموزعة، وتواصل الشركة العمل لمعالجة المشكلة، بينما أرجع متابعي المنصة ذلك العطل لاختراق أنونيموس بسبب الحرب على غزة.

من جانبها، لم تؤكد شركة «OpenAI» سبب تلك الهجمات والتي حجب على إثرها الخدمة الموزعة، حتى تبنت مجموعة أنونيموس سودان تلك الهجمات من خلال ما نشرته على قناتها على منصة «تيليجرام»، حيث عللت أسباب ذلك الاختراق لتعاون المنصة مع دولة الاحتلال، استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل قمع الفلسطينيين.

وأردف البيان التابع للمخترقين أن «شات GPT» متحيز لإسرائيل ضد فلسطين، ولذلك فقد استعانت المجموعة بالمستوى السابع من «Botnet SkyNet» من أجل تنفيذ تلك الهجمات، وهو المستوى الذي يتيح قدرة تقنية عالية من أجل إرباك خدمات الويب بالكميات الهائلة من الطلبات، والتي لا يمكن معالجتها، ما يؤدي لتعليق أو حجب الخدمات.

من هم أنونيموس سودان

تعد مجموعة انونيموس متخصصة بهجمات حجب الخدمة الموزعة «DDoS» وتستهدف أي شخص يعارض السودان، وظهرت للمرة الأولي في يناير 2023، وتضم بعض خبراء الأمن السيبراني، ومن أبرز أعمالها تعطيل منصة إكس -تويتر سابقا- بداية شهر سبتمبر 2023 عن 12 دولة لأكثر من ساعتين، ذلك من أجل الضغط على صاحب المنصة تفعيل خدمة «ستارلينك» في السودان.