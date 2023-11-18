«الهجرة» تبحث آليات مشاركة 3 ملايين مصري بالسعودية في انتخابات الرئاسة

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أبرز المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وذلك خلال لقائها برموز وقيادات الجالية المصرية بالسعودية ضمن حملة «شارك بصوتك»، لبحث آليات تحفيز 3 مليون مصري هناك على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الوزيرة، تضمنت المحفزات تخفيضات الطيران، والمزايا الاستثمارية بما في ذلك شركة لاستثمار المصريين في الخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات ادخار بنكية، ووثيقة للمعاش، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية ظلت لشهرين كاملين، وأن هناك طلبات لإعادة فتح مبادرة التسوية التجنيدية مرة أخرى من المصريين بالخارج يتحملها الوزيرة معها للمسؤولين.

طرح أسهم لصغار المستثمرين

وأشارت «جندي» إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج كانت مطلبا ملحا أيضا من المصريين بالخارج، موضحة أن الدكتور حسن الجراحي، من الجالية المصرية بالسعودية، يعد أحد المؤسسين الـ 10 للشركة، سيبدأ حملة للتعريف بالشركة ومشاركة المصريين من ابناء السعودية فيها، ومجالات عملها، ومن بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع.

كما لفتت إلى أنه سيتم طرح أسهم لصغار المستثمرين، فضلا عن إنشاء صندوق استثماري للطوارئ، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل.

تأشيرات إلكترونية لتشجيع السياحة المصرية

وأثناء حديثها مع أبناء الجالية، رحبت الوزيرة بمقترحات الجالية المصرية في الرياض بخصوص التأشيرات الإلكترونية للأجانب لتشجيع السياحة المصرية والتي يتمتع بها عدد من الجنسيات، وحول طرح المشروعات التنموية، قالت السفيرة سها جندي إن الحكومة وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات.

«جندي»: مصر من أفضل الأسواق الاستثمارية

كما أوضحت وزيرة الهجرة، أن أي مصري بالخارج لديه الرغبة والقدرة علي الاستثمار بمشروع؛ فإن السوق المصري هو أفضل الأسواق الاستثمارية لذلك، مشيرة إلى القرارات الهامة للمجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه السيد رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، فإن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، حيث أتاحت الدولة الرخصة الذهبية للمستثمرين، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين.

تنظيم مؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وأوضح أبناء ورموز الجالية المصرية بالسعودية، أثناء لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصهم على تشجيع الجميع على المشاركة في الانتخابات، وأداء الواجب الوطني لاختيار القيادة الحكيمة للدولة المصرية، إضافة إلى تذليل مسألة المشاركة بالنسبة للمجموعات التي تقع بعيدا عن مقار البعثات الدبلوماسية وبالنسبة للاستثمار.

وأشاد أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، بجهود وزارة الهجرة في الأزمات التي تواجه المصريين بالخارج، مطالبين بالمزيد من الآليات لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم بالوطن الأم، حيث أوضحوا أن هناك 114 مدرسة للمسار المصري على مستوى المملكة، يمكن تضمين مناهجهم ما يضمن ربط أبنائنا بالوطن.

وأشاروا إلى احتياجهم لمدرسة أخرى في الرياض، تبدأ بتدريس المناهج واللهجة المصرية منذ صفوف الحضانة، وقت تم الاتفاق علي نقل ذلك لوزير التربية والتعليم على أان يجدوا مستثمرا مصريا لشراء مبني للمدرسة ويتولى إدارتها.

وأوضح رموز الجالية المصرية بالمملكة، تكاتف الجهود لحشد الناخبين وتذليل العقبات التي تواجه المصريين للإدلاء بأصواتهم، والعمل على توفير وسائل نقل ذهاباً وإياباً للناخبين، بسبب بعد المسافة بين مدن المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف ‏وبين موقع اللجان بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة.