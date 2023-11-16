وزيرة الهجرة تبدأ جولة في عدّة دول.. وتوجّه رسالة للمصريين في الخارج

تبدأ السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج اليوم، جولة خارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، في إطار جهود الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.

المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وقالت وزيرة الهجرة إنّها تلتقي الجاليات المصرية الموجودة في هذه الدول لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، مشيرة إلى أنّ الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين في الخارج من حقوق سياسية يجب استمرارها وزيادتها، ما ينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

وأكدت جندي سعي الوزارة لتقديم جميع التسهيلات ‏للمصريين بالخارج خلال عمليات التصويت، وأنّ ‏الجميع يعمل على حل أي مشكلات قد تعيق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين في انتخاب رئيسهم، موضحة أنّ الوزارة ستعقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الـ3 لتصويت المصريين بالخارج.

مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع

وشددت الوزيرة على التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بجميع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد ‏السريع على أسئلتهم‎ واستفساراتهم.

ووجّهت جندي رسالة للمصريين بالخارج، قائلة إنّ إدلاء المصري في الخارج بصوته الانتخابي يعد واجبًا في إطار الحفاظ على الدولة، داعية جموع المصريين في الخارج ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

لقاءات مع المسثمرين المصريين بالخارج للترويج للفرص الاستثمارية بمصر

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوزيرة أنّها ستلتقي أيضًا عددًا من المستثمرين المصريين في هذه الدول، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة.