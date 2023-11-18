مصدر: جرح الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل «ملوث».. ولدينا أمل في عدم بتر قدمه

كشف مصدر مطلع على حالة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، بعد استقباله في معهد ناصر، وعرضه على فريق طبي، وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الفريق الطبي بعد رؤية الطفل الفلسطيني أبلغوا وزير الصحة بوجود أمل في علاج الطفل، خاصة بعد التوجيهات المشددة لعدم بتر قدم الطفل، وقال الفريق الطبي للوزير بعد اجتماع طارئ داخل المعهد، إن هناك أمل في عدم بتر قدم الطفل، وخلال الفترة الحالية الطفل يخضع إلى تنظيف للجرح، خاصة أنه ملوث للغاية.

هاتف محمول من وزير الصحة للطفل الفلسطيني

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطفل تحدث إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مقدما الشكر إلى الرئيس السيسي، على قرار استقباله في مصر وعلاجه.

وكشف المصدر عن تفاصيل زيارة وزير الصحة للطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، إذ رحب الوزير بالطفل، وسأله هل يمتلك هاتفا؟، فأجابه الطفل بعدم امتلاكه، فوعده وزير الصحة بإرسال هاتف له كهدية، من أجل لتسليته خلال فترة العلاج، وطمأنه على حالته الصحية وبذل الأطباء المصريين قصارى جهدهم لاستقبال جرحى غزة، مؤكدا أنه في بيته الثاني.

تقديم الدعم الصحي لجرحي غزة

أضاف المصدر: «رحب جميع العاملين في معهد ناصر، بوالدة الطفل، خاصة أنها فقدت اثنين من أولادها إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة، متمنين انتهاء هذه الأزمة، كما أكد وزير الصحة خلال زيارته لجرحى غزة في معهد ناصر أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بتقديم كل الدعم لهم مهما بلغ، وجهود الدولة المصرية مستمرة في استقبال حالات غزة في جميع المستشفيات المصرية».