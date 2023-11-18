وزير الصحة الأسبق: اكتشاف علاج فيروس سي كان ثورة في عالم الدواء 

كشف الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، عن بداية العمل في ملف فيروس سي في مصر، من اجل الوصول إلى مجتمع خالِ منه.

عقار دوائي جديد

وقال خلال لقائه ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «فيروس سي التحدي الأكبر في حكومة الرئيس السيسي منذ بداية توليه الرئاسة، لأن هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أجازت أخذ عقار دوائي جديد لفيروس سي، وتم إعلانه للعالم أجمع أن هذا العقار شافي للفيروس، وهناك فرق بين العلاج والشفاء، لأن العلاج أن يكون لديك أعراض لمرض ما وتأخذ العلاج فيختفي المرض، إنما الشفاء من الأمراض المزمنة هو أن تأخذ عقارا فتشفي تمامًا وإلى الأبد».

ثورات عالم الدواء

وأضاف: «فكان ثورة كبيرة في عالم الدواء، وثورات عالم الدواء غير دائمة الحدوث، مثل اكتشاف البنسلين، وكان ثورة تهم البلاد التي بها نسبة التفشي عالية مثل مصر، ومصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم في تفشي فيروس سي، وكان هناك أمراض موجودة في مصر وغير موجودة في العالم مثل البلهارسيا، وبعدها حل محل البلهارسيا ببشاعة فيروس سي في كبد المصريين».

برنامج الشاهد

ويعد برنامج الشاهد، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.