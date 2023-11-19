إحباط بيع 375 لتر بنزين 80 في السوق السوداء بسوهاج

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أمس السبت، إنه جرى ضبط 375 لتر بنزين 80، قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباحًا غير مشروعة.

رصد أية شكاوى من الأهالي

وأضاف وكيل تموين سوهاج، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية طوال شهر أكتوبر الماضي؛ حرصًا على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من الأهالي.

وتعود الواقعة عندما تلقت مديرية التموين وكيل إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 375 لتر بنزين 80، قبل بيعها في السوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، دائرة المديرية.

وأشار وكيل التموين إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص بكافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالتالي: «نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات - عدم إعطاء بون صرف - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - عدم تمكين من التفتيش - امتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين: «حوم وجزارة - غش تجاري - تاجر تمويني - سكر - بوتاجاز».

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات.