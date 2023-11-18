هزة أرضية بقوة 1.9 درجة تضرب السويد

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، مملكة السويد، على مسافة 11 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت مملكة السويد، على مسافة 41 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من منطقة أرفيدسجور السويدية، وعلى مسافة 339 كيلومترا غرب مدينة أولو شمال فنلندا.