هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب روسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، منطقة مويسكي في شمال بورياتيا، جنوب المنطقة الوسطى من سيبيريا التي تضم معظم شمال آسيا، وقال المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية على موقعه الإلكتروني، إن الهزة الأرضية ضربت في الساعة 07:06 بتوقيت موسكو «06:06 بتوقيت القاهرة»على مسافة 26 كيلومترا شمال شرق سيفرومويسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت طاجيكستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن البؤرة وقعت على مسافة 12 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ورزاب.