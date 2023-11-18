«معلومات الوزراء»: إنهاء حرب غزة أصبح أولوية عالمية بسبب الأزمة الإنسانية غير المسبوقة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، مقالا نشره موقع «أوراسيا ريفيو»ـ سلط الضوء على تداعيات فشل تطبيق اتفاقية «أوسلو» على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أبرز نقاط المقال عن تداعيات فشل تطبيق اتفاقية »أوسلو»

- جاءت حرب غزة لتتصدر المشهد السياسي العالمي، ويصبح إنهاؤها والحد من تداعيتها أولوية عالمية بالنظر إلى ما خلفته من أزمة إنسانية غير مسبوقة، لعل أبرز تجلياتها في استشهاد أكثر من 9 آلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي الوحشي المكثف على القطاع المحاصر.

- الزعيم الراحل ياسر عرفات كان يرى أن تكثيف عمليات الفصائل على الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء هذا الاحتلال، ما دفعة للانخراط في مباحثات دبلوماسية أفضت لتوقيع اتفاقية «أوسلو للسلام».

رأي: عدم التزام طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي باتفاقية «أوسلو» للسلام أسهم في تنامي نفوذ الفصائل.