في ذكرى ميلادهما.. موقف طريف بين أحمد زكي وأحمد حلمي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانين أحمد زكي وأحمد حلمي، وبالتزامن مع ذكرى الميلاد حل أحمد حلمي ضيفا ببرنامج «Sold Out»، المذاع عبر قناة «CBC»، ومنصة «Watch It»، وبالرغم من أن الثنائي أحمد زكي وأحمد حلمي لا تجمعهما أعمال، ولكن أحمد حلمي حكى موقفا طريفا مع الراحل أحمد زكي، ومن بعدها صارت العلاقة بينهما وطيدة ومرا بالعديد بالمواقف الشخصية، كما حضر أحمد زكي حفل زفاف حلمي من منى زكي عام 2002 قبل رحيله بـ3 أعوام.

موقف طريف مع أحمد زكي

وقال حلمي إنه كان يعمل مساعد مخرج في برنامج الإعلامي عمرو عبد الحميد وكانوا يغطون فعاليات مهرجان الإسكندرية، وكان من المفترض أن يجري عمرو لقاء مع أحمد زكي، وكان المعد مشغولا وطلب من حلمي أن يجلس مع زكي.

وبمجرد أن عرفه أحمد حلمي على نفسه طلب منه أحمد زكي أن يجلس، وبعدها بدأ حلمي يطرح عددا من الأسئلة من مشاهد في أعمال محددة، وبدأ أحمد زكي يجيب ولكن صمت عدة دقائق بعد السؤال، وعندما حضر معد البرنامج قال له زكي: «اسألني الأسئلة اللي قالها كلها أنا عاوز نوعية الأسئلة دي».

علاقته مع محمود عبد العزيز

وبخلاف موقف أحمد حلمي مع أحمد زكي تذكر حلمي أيضا علاقته بالراحل محمود عبد العزيز، وقال إنه كان جاره في المهندسين وعلاقته به طيبة للغاية وأنه كان يحضر له العسل دائما.

إشادة عادل إمام

وعن ذكرياته مع الزعيم عادل إمام فقال حلمي: «أول مرة شفت عادل إمام كان في العرض الخاص لفيلم ليه خلتني أحبك وأنا كنت مشارك بدور في الفيلم وأحمد عبدالعزيز مدير التصوير بالفيلم هو ابن أخت عادل إمام وأنا مكنتش أعرف أن عادل إمام حاضر ولما العرض خلص اتفاجئت بيه وطبطب على وشي وقالي أنت شاطر أوي».