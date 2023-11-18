«الهلال الأحمر» بسيناء: نعمل الليل مع النهار لإدخال المساعدات لأهالي غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنّ شباب الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع كل المؤسسات، مثل حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعمل في ملحمة وطنية على أرض سيناء، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال الفلسطينيين في المسشتفيات المصرية وإدخال الوقود.

الهلال الأحمر بسيناء: هناك دفعة ثانية من الوقود بواقع 150 ألف لتر

وأضاف رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «تم إدخال دفعة وقود، وهناك دفعة ثانية من الوقود بواقع 150 ألف لتر، وقبلها كان هناك 24 ألف لتر من السولار».

منذ 7 أكتوبر ونحن نعمل الليل مع النهار

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء: «منذ 7 أكتوبر ونحن نعمل الليل مع النهار، ووصلت ساعات العمل لشبابنا أكثر من 100 ألف ساعة متواصل؛ إذ نستقبل الطائرات عبر مطار العريش الدولي، ومن ثم فإننا نعيد وضعها في مخازن، وإرسالها إلى الجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح البري، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني والجهات المختصة».