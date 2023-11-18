«الداخلية» تنظم دورة تدريبية حول «قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء»

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا»، لعدد من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على أيدي نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اليوم السبت، فإن برنامج الدورة التدريبية تضمن العديد من المحاور، في مقدمتها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا - المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة «ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية» - دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

وتأتي هذه الدورات في إطار التعاون المستمر والمثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لإعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين بالمؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة النزلاء، والتي تتوافق مع القوانين المصرية، للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذي يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويعكس تنظيم تلك الدورات، مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية؛ وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.