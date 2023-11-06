أكاديمية الشرطة تنظم ورشة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لعمليات حفظ السلام

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة فعاليات ورشة العمل الـ15 الخاصة بوضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية ضمن القوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال إفريقيا، والتي عقدت على مدار 3 أيام بحضور 49 مشاركًا من مسؤولي الاتحاد الإفريقي والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، وبعثات دعم السلام التابعة لمفوضية الأمن والسلم، ممثلى مراكز التدريب المعتمدة وممثلي الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الإفريقي.

وتعد ورشة العمل أكبر حدث تدريبي قاري ينظمه الاتحاد الإفريقي سنوياً لمتابعة وضع وتنفيذ البرامج التدريبية على المستوى القاري، وعقدت الفاعلية تحت عنوان «تطبيق قواعد الامتثال والمساءلة في مهام دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي - التحديات والفرص».

وشهدت جلسات الانعقاد مناقشات مثمرة لعدة موضوعات جاء أبرزها «تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الرابعة عشر التى عقدت فى ديسمبر 2022 - مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة التدريب الحالية - إستكشاف الفرص المتاحة لدمج الموضوعات الخاصة (بالإمتثال والمسائلة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني) فى البرامج التدريبية - طرح مسودة خطة التدريب للقوة الإفريقية الجاهزة 2024-2026 لمناقشتها وإبداء أى ملاحظات عليها.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل أصدرت اللجنة المنظمة تقرير ختامي تضمن عددًا من النتائج أبرزها اعتماد نتائج المراجعات التى تمت لتقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة التدريب الحالية 2021/2023 والإستعانة بتلك المراجعات لصياغة توجيهات إرشادية من شأنها رفع كفاءة عملية التدريب وبناء القدرات الأفريقية - تسجيل الملاحظات والمداخلات التى أجراها المشاركين على مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/2026 تمهيداً لتعديلها وإعتماد نسختها النهائية - عرض التقرير النهائى لورشة العمل على اللجنة الفنية الخاصة للدفاع والأمن والسلم تمهيداً لمشاركته مع الدول الأعضاء.

وأعرب مسؤولو الاتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال أفريقيا عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذي أسهم في إنجاح الفعالية وكذا المداخلات والمناقشات التي أبرزت ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية في مجال عمليات دعم وحفظ السلام، وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم في القارة الإفريقية.