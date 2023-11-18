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ضبط 4 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الشرقية

كتب:

محمد بركات
01:15 م | السبت 18 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 4 أشخاص بالشرقية؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكان قطاع الأمن العام، قد تمكن بمشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط 3 سائقين، وتاجر ملابس، مقيمين بالشرقية، وبحوزتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية - محلية».

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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