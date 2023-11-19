تحذير عاجل من «الصحة» بشأن الأطعمة المقلية: تصيب بأمراض خطيرة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الأطعمة المقلية، بضرورة البعد عن تناولها بقدر الإمكان، قائلة: «الأطعمة المقلية تزيد من نسبة الكولسترول وتعمل على انسداد الشرايين، وتزيد الأطعمة المقلية من دهون البطن والخصر والأرداف».

خطورة تناول الأطعمة المقلية

وتابعت «الصحة»، في تقرير رسمي: الأطعمة المقلية تجعل المعدة صعبة الهضم وبالتالي يصعب استخلاص عناصر مفيدة، لافتة إلى أن العناصر المفيدة والتي يحتاجها الجسم تزيد بمجرد على الأطعمة في الزيت، وطالبت المواطنين بضرورة التقليل من تناول الأطعمة المقلية بشكل مستمر.

اتباع طرق السلق أو التسوية بالبخار للوقاية من الدهون المشبعة

ونصحت «الصحة»، المواطنين بضرورة اتباع طرق السلق أو التسوية بالبخار للوقاية من الدهون المشبعة والمتحولة، وطالبت بالاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها حملة «100 يوم صحة»، لافتة إلى أن جميع الخدمات المقدمة تكون بشكل مجاني ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

كما أكدت أهمية اتباع نظام غذائي سليم قائم على الخضروات والفاكهة، لافتة إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي حتى لو نصف ساعة مشي للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.