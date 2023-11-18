إعلامية فلسطينية: الدعم المصري لغزة مياه تروي غصن الزيتون ليزداد صموده

قالت الإعلامية الفلسطينية داليا أيمن: «أنا كفلسطينية أقف بكل شموخ أمام صمود شعبي بعينٍ دامعة وقلب منفطر، وأرى الأطفال صغارا تموت كل يوم وأمهات تحضن أنفاس أولادها لآخر مرة، وعائلات تُمحى من سجلات الحياة، وجريمتهم الوحيدة أنهم فلسطينيون»، مؤكدة أن الدعم المصري لغزة مياه تروي غصن الزيتون ليزداد صموده.

داليا: بشوف مصر الحضن والأهل

وأضافت الإعلامية الفلسطينية، خلال إطلاق قافلة «صندوق تحيا مصر» للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بشوف مصر الحضن والأهل، فأهل مصر الدرع الأولى وحامية القضية الفلسطينية على مر التاريخ وقدمتوا كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي وآلاف الشهداء والمصابين، وصولًا لهذه الشاحنات التي تقدم للشعب الفلسطيني بدعم وتوجيه القيادة المصرية ابقيادة لرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوهب الحياة مجددًا لأهل فلسطين».

وتابعت: «دعم مصر بتوجيهات الرئيس السيسي كان ولا يزال المياه التي تروي غصن الزيتون الأبي ليزداد صموده».

داليا: شكرا من القلب لمصر وشعبها

واختتمت الإعلامية الفلسطينية حديثها، قائلة: «شكرًا من القلب لمصر ولشعب مصر وصندوق تحيا مصر، قد صدقتم الفعل والقول، صدق اللي قال من مصر.. هنا فلسطين».