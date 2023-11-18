«صحة سوهاج» تشارك في المؤتمر السنوي لمسؤولي البرنامج الوطني لمرض الإيدز

شاركت مديرية الصحة في سوهاج، في فعاليات المؤتمر السنوي لمسؤولي البرنامج الوطني لمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، وذلك لمناقشة الخطة السنوية للمرض.

جاء ذلك بتوجهيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وحضور رئيس القطاعي للرعاية العلاجية بوزارة الصحة الدكتور أحمد سعفان، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود القيادة السياسية لخلق مجتمع خالٍ تمامًا من الوصم والتمييز والتعايش مع المرض، وتحقيق الرؤية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حضر الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وكذلك الدكتورة مريم منير مسئول البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة بمديرية الصحة بسوهاج، جلسات الاجتماعات التي تمت في إطار جهود وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المرض.

عرض التوصيات وآليات التنفيذ

أشار الدكتور أحمد أبو هاشم إلى أن مديرية الصحة بسوهاج شاركت في الفعاليات وعرضت التوصيات وآليات التنفيذ لمكافحة المرض، بهدف الوصول إلى مجتمع خالٍ من الوصم والتمييز عن طريق رفض تهميش المتعايشين مع المرض وعزلهم اجتماعيًا. وأكد أن العالم يهدف إلى القضاء على مرض نقص المناعة المكتسبة بحلول عام 2030، وأن مصر تعتبر واحدة من الدول الرائدة في هذا الشأن.

حث المشاركون على التضامن الكامل لدعم حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتأكيد حق المتعايش في الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم، وتوفير الخدمات بدون وصم أو تمييز، وضرورة تكاتف جميع القطاعات المعنية بالقضية لتعزيز الخدمات المقدمة للممتعايشين مع المرض.