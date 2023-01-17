قائمة التحاليل المطلوبة للمقبلين على الزواج.. أبرزها الإيدز والسكر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن تحاليل المقبلين على الزواج، من الإجراءات الهامة التى يجب الحرص علي القيام بها قبل إتمام عملية الزواج، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض التحاليل التي تم استحداثها على التحاليل الطبية التي كانت مقررة قبل ذلك، وهي إجراء تحليل فيروس الالتهاب الكبدي «سي وبي» وفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

تحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك تحاليل أخرى يتم إجراؤها، وهي تحاليل السكر العشوائي وصورة دم كاملة، والأنيما الوراثية وهي مهمة جدا وعامل الريسيس ومستوى الهيموجلبين وفحص وتحليل لمرض الزهيري وهرمونات متابعة التبويض، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التحاليل هى معرفة المقبلين على الزواج مخاطر زواج الأقارب أو زواج من لديهم امراض محتمل أن يتم انتقالها للأولاد.

شهادة مؤمنة لتحاليل المقبلين على الزواج

وأكد «عبدالغفار»، أنه بعد إجراء التحاليل الطبية والفحوصات، يتم تسلم شهادة طبية ومؤمنة تحمل «البي ار كود»، وبها كافة النتائج، وفي حال إذا تم اكتشاف أي أمراض يتم تحويل الشخص إلى تلقي العلاج بأسرع وقت.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المقبلين على الزواج بضرورة إجراء التحاليل لضمان حياة زوجية سليمة، والمساعدة في إنجاب جيل خالى من الأمراض بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت فى تقرير رسمي لها، أماكن فحص المقبلين على الزواج، من خلال 300 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، ومزودة بأشخاص مؤهلين لتقديم المشورة الطبية المختلفة للزوجين.