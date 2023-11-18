استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الفلسطينيين الخدج بمعبر رفح

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوجود استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت القناة، أن توجيهات الرئيس ركزت على توفير الرعاية اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.

120 مصابا و5 أطباء عالقين في مجمع الشفاء

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن 120 مصابا و5 أطباء، ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء بغزة، بعد إخلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع قسرا، موضحة خروج بدر الدين: القيادة السياسية نجحت في فرض سيطرتها بإدخال المساعدات والوقود.

وأضافت أن العالقين في مجمع الشفاء يعانون أوضاعا كارثية، وجيش الاحتلال اقتحم أقسام مستشفى الشفاء، وسط أوضاع صحية صعبة للجرحى الذين خرجوا من مستشفى الشفاء، مشيرة لوصول شهـداء إلى مستشفى ناصر إثر قصف في خان يونس.