متحدث الصحة: سيارات إسعاف مجهزة بحضانات أمام معبر رفح لاستقبال أطفال فلسطين

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية تتحرك بشكل متكامل ومتناغم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين.

سيارات إسعاف مجهزة تنتظر أطفال غزة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة «CBC»، أنه فيما يتعلق بالوضع حاليًا، فإن سيارات الإسعاف المصرية المجهزة بالحضانات المتنقلة والطواقم الطبية تنتظر وصول الأطفال من قطاع غزة إلى معبر رفح في أي لحظة.

أهمية عامل الوقت في التعامل مع الأطفال

وتابع عبد الغفار: «نؤكد دائمًا على أهمية عامل الوقت في التعامل مع الأطفال الخدج، ونستقبل في المتوسط من 40 إلى 50 حالة إصابة في الأيام التي يتمكنوا فيها من العبور، واحنا مستعدين تمامًا لاستقبال أي حالة إيًا كان الوضع».

خطة للتعامل مع كل السيناريوهات

وأكمل متحدث الصحة: «هناك خطة تم عملها بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس السيسي، للتعامل مع كل السيناريوهات المرتبطة بالوضع الصحي سواء من حيث الطواقم الطبية أو التجهيزات والأماكن والمستلزمات والأدوية».

3 تخصصات طبية تتعامل مع الحالة

وفيما يتعلق بحالة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، أشار متحدث الصحة إلى أن حالة الطفل صعبة ومعقدة من الناحية الطبية، كما أن هناك 3 تخصصات طبية تتعامل مع الحالة، وهي جراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية، وهناك جهود يتم بذلها من كل الطواقم الطبية لمنع الوصول إلى البتر.