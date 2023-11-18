وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد العالم بالضغط على إسرائيل لنقل المرضى لمستشفيات آمنة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنَّ جيش الاحتلال وجَّه اليوم بإخلاء مستشفى الشفاء من الأطقم الطبية والجرحى، خلال ساعة واحدة، ليواجهوا مصيرا مجهولا وبالفعل تم إجلائهم تحت تهديد السلاح.

وأضافت «الكيلة»، خلال تصريحاتها بمؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه بسبب تهديدات جيش الاحتلال، بالفعل تم الإخلاء ولم يتبق بالمستشفى إلا 126 مريضا و5 أطباء بالإضافة إلى 34 طفلا رضيع بأقسام المستشفى المختلفة.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: «نداء لكل المنظمات الصحية والدولية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، نناشد بالضغط على دولة الاحتلال لنقل الأطفال الخدج والمرضى إلى مستشفيات بالضفة الغربية لتلقي العلاج فوراً أو نقلهم إلى مستشفيات مصر».