تنسيق مصري أوروبي في تصدير الغاز.. البنية التحتية كلمة السر

أشارت العديد من التقارير إلى الأهمية الاستراتيجية التي أصبحت تمثلها مصر لأوروبا، على مستوى توفير جزء من احتياجاتهم من الغاز، وهناك تنسيق مصري أوروبي لتحقيق استقرار كبير في دول شرق المتوسط.

زيادة الصادرات المصرية للغاز بشكل كبير

نفذت مصر خطة لتحقق أقصى استفادة من أزمة الغاز في أوروبا، وقد نجحت في زيادة الصادرات المصرية للغاز بشكل كبير خلال فترة قصيرة، حتى وصلت صادرات مصر من الغاز خلال العام الماضي 2022 إلى 600 مليون دولار في الشهر.

وحسب التقارير فإن الصادرات الخاصة بمصر قبل تنفيذ الخطة كانت تُقدر شهريًا بنحو 350 مليون دولار، لكن الارتفاع الذي تحقق نتيجة زيادة أسعار الطاقة عالميًا أدى إلى زيادة الكمية التي تصدرها مصر إلى أوروبا من الغاز شهريًا.

ونتيجة الحرب في أوكرانيا وانقطاع الغاز الروسي عن كل دول الاتحاد الأوروبي، سُمح لمصر تصدير الغاز إلى أوروبا لأن البنية التحتية لمصر تسمح بالتصدير للقارة العجوز.

وحسب ما جاء في تصريحات سابقة للدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإن مصر استطاعت أن تُصدر خلال العام الماضي 2022 طنا من الغاز الطبيعي المُسال، وصلت إلى 7.5 مليون طن، وتوجهت 80% من هذه الكميات إلى أوروبا.