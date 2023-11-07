حي المنتزه بالإسكندرية: لا تقلقوا من انتشار رائحة الغاز الطبيعي غدا

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، أنه سيكون هناك انتشار لرائحة الغاز الطبيعي في منطقة أبوقير، خلال الساعات الأخيرة، من مساء غد.

لا يمثل خطورة

وقالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان لـ«الوطن» إن انتشار الرائحة نتاج تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز، بإضافة الرائحة، لمحطة أبوقير وبتاريخ الغد الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، بدأ من الساعة 11 مساء، لذا يهيب حي ثان المنتزه بالأهالي عدم الانزعاج من ذلك، حيث إنه لا يمثل خطورة وبناء عليه فقد وجب التنوية لطمأنتهم.