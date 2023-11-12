الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز صوب بيت عزاء شهيد فلسطيني في مخيم عايدة

أطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب بيت عزاء الشهيد عزية في مخيم عايدة شمال بيت لحم السام المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بينهم أطفال.

وأطلق الاحتلال وابلا من قنابل الغاز وقام جنود الاحتلال المتمركزون في البرج العسكري، والمتواجدون خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري، وابلًا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب بيت عزاء الشهيد محمد عزية، ومنازل المواطنين في المخيم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بينهم أطفال، جراء استنشاق الغاز السام.

إخلاء المواطنين من منازلهم

وقال مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم، إن طواقم الإسعاف أخلت عددا من المواطنين من منازلهم، بينهم أطفال، بعد تعرضهم للاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام، ونقلتهم إلى أماكن آمنة، وقدمت لهم العلاج.

استشهاد طفل بعد إصابة في الصدر

واستشهد الطفل عزية 17 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في الصدر، خلال اقتحامها مخيم عايدة، وجرى احتجاز جثمانه قبل تسليمه إلى طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، ونقله لذويه وتشييع جثمانه.