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«بتروتريد» تفتتح مركز خدمة عملاء جديد لتقديم خدمات الغاز للمواطنين

كتب:

مارينا رؤوف
12:07 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
بتروتريد

بتروتريد

استكمالاً لجهود شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في نشر مراكز خدمة العملاء الخارجية في الأندية والشركات والمصالح الحكومية، وتنفيذا لتوجيهات المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة نشر وسائل التحول الرقمي وتيسير الخدمات المُقدمة للعملاء افتتحت الشركة مركز خدمة عملاء متكامل بـ«نادي ضباط الحرس الجمهوري».

زيادة أعداد مراكز خدمة العملاء

وأكدت شركة بتروتريد سعيها ورغبتها في زيادة أعداد المراكز الخارجية عن الشركة لخدمة العملاء، وذلك للتسهيل على المواطنين والوصول إلى أقرب أماكن لهم لتسهيل خدمات الغاز من شحن الكروت ودفع والاستعلام عن الفواتير وغيرها.

وجاء الافتتاح بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور وسيم وهدان والدكتور حامد هميمي، نائب رئيس الشركة والمشرف على شؤون مناطق القاهرة الكبرى، واللواء مروان عثمان مدير عام إدارة الأمن بالشركة، واللواء تامر فتحي أمين مدير نادي ضباط الحرس الجمهوري، والعميد أيمن عبدالعزيز نائب مدير النادي وعدد من قيادات الشركة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.