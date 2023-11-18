ضبط ومصادرة معدات بناء مخالف في مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن التحفظ على معدات وأدوات بناء تعمل بدون ترخيص في نطاق منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وجرى إيقاف الأعمال للمباني المخالفة، من خلال الحملة المكبرة التي قادها نواب رئيس المدينة، وإدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق بمطروح.

مصادرة أدوات البناء بدون ترخيص في مطروح

كما قامت الحملات المكبرة بمدينة مرسى مطروح، اليوم، برفع إشغالات الطريق المخالفة بوسط المدينة بشارع التحرير ومنطقة المحروسة وشارع علم الروم، ومصادرة أنشطة البناء التي تعمل بدون ترخيص أو بدون تصريح استئناف أعمال بالمناطق والأحياء السكنية بالمدينة، مشدداً على استمرار الحملات المكبرة على مدار اليوم لضبط المخالفات.

الالتزام بعدم البناء المخالف

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين، بعدم الشروع في البناء المخالف، وكذلك أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع إشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية، حفاظ على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.

ضبط البناء العشوائي في مطروح

وأوضح رئيس المدينة أن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برصد وضبط حالات البناء العشوائي والتي تخالف قانون البناء، ورفع إشغالات الطريق المخالفة من الشوارع والميادين ومن أمام المحال التجارية، والتحفظ على أدوات ومواد البناء المخالف في جميع المناطق السكنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.