التحفظ على معدات شاركت في البناء المخالف بكفر الشيخ

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ضبط وتشوين السيارات والمعدات المشاركة في البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وإيداعها مخازن الوحدة المحلية.

التحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة في أعمال البناء

ووجّه «يوسف»، بالتحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة في أعمال البناء بدون حمل التصريح القانوني اللازم، والتي تضمنت التحفظ على عدد «سيارة طوب، و2 خلاطة، وحفار، وسيارة أخشاب، وونش، و2 برويطة، وأسمنت».

وكلّف «يوسف»، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقاً للقانون، للعرض على النيابة العامة، وإخطار إدارة المرور لإعمال شئونها.

التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر.