تصريحات تليفزيونية مهمة لرئيس الوزراء بعد قليل

يُدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، بتصريحات تليفزيونية مهمة، في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع في مدينتي العبور والعاشر من رمضان.

يأتي ذلك بعدما تفقد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية التي أعدها صندوق تحيا مصر، والمتوجهة إلى قطاع غزة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده عددا من المصانع اليوم، على وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تشجيع القطاع الخاص الوطني الجاد، ودعم تعميق التصنيع المحلي.