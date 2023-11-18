«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفيات غزة بالرصاص الحي والقنابل

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إنَّنا نجدد إدانة جرائم قوات الاحتلال من قصف وحصار للصرح الطبي، الذي يقدم من خلاله الأردن الخدمة الطبية لأبناء غزة «المستشفى الميداني الأردني»، مضيفة: «ندعو لحماية الطواقم الطبية في غزة».

«الكيلة»: استهداف الطواقم الطبية بالرصاص الحي

وأوضحت في تصريحاتها بمؤتمر صحفي اليوم السبت، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ قوات الاحتلال تعمل على استهداف الطواقم الطبية بالرصاص الحي وقنابل الغاز، في مستشفى ابن سينا بجنين، وحصاره والدخول إلى باحاته في انتهاك صارخ لحرمة المستشفى والمرضى والطواقم الطبية فيه.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: «يشهد مستشفى الشهيد الدكتور سليمان خولي الحكومي، في مخيم جنين، تعرض الطواقم الطبية والمرضى للعدوان بشكل دائم بسبب الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال للمخيم والمدينة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المستشفى واستهدافه بقنابل الغاز، ما يجعل المستشفى يعجز عن تقديم الخدمات الطبية والصحية للجرحى والمرضى، رغم أنه المستشفى الوحيد بالمخيم».