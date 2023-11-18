الطرح خلال أيام.. فرصتك لامتلاك شقة إسكان اجتماعي بمقدم 25 ألف جنيه

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاتخاذ خطوات طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، خلال الأيام المقبلة، وتستعرض «الوطن» في السياق التالي موعد الطرح وشروطه وأسعاره.

وصرح مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي سيكون نهاية نوفمبر الجاري أو بداية شهر ديسمبر، لفئة محدودي الدخل، وبمساحات تتراوح من 75 حتى 90 مترا مربعا.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر الوحدات التي سيجرى طرحها، سيكون في حدود 450 ألف جنيه، وقد تكون قابلة للزيادة، بحسب موقع ومكان الوحدة السكنية ونسبة التميز والتخصيص، مشيرا إلى أن سعر مقدم السداد سيكون في حدود 25 إلى 30 ألف جنيه، بقسط شهري يبدأ من 1100 حتى 2500 جنيه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا ولا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

- ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

- ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من طروحات الإسكان من قبل سواء وحدات أو قطع أراضي.

- تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه، سواء كنت أعزب أو متزوج.

- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلن المصدر خلال حديثه، عن أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي:

1- مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

2- مدينة 15 مايو.

3- مدينة العبور الجديدة.

4- مدينة بدر.

5- مدينة حدائق العاصمة.

6- مدينة السادات.

7- مدينة برج العرب الجديدة.

8- مدينة الفيوم الجديدة.

9- مدينة بني سويف الجديدة.

10- مدينة سوهاج الجديدة.

11- مدينة أسيوط الجديدة.

12- مدينة أخميم الجديدة.

13- مدينة قنا الجديدة.

14- مدينة أسوان الجديدة.